Behaupten konnte sich gestern der heimische Markt, der ATX beendet den Handel besser als das europäische Umfeld mit einem leichten Plus von 0,2%. Die Bankentitel wechselten während des Handels öfter das Vorzeichen, am Ende gab es nahezu unveränderte Notierungen, die Erste Bank konnte marginal zulegen, die Bawag verzeichnete ein Minus von 0,1%, die Raiffeisen konnte um 0,2% höher schliessen. Der Flughafen Wien tendierte nach Vorlage der Verkehrszahlen schwächer, zwar wurden im Juni fast sieben Mal so viele Fluggäste wie im Vormonat verzeichnet, verglichen mit dem Jahr zuvor war es aber immer noch ein Einbruch von 95 Prozent, die Aktie musste einen Kursrückgang von 1,8% hinnehmen. Die Raiffeisen Centro Bank revidierte die Empfehlung für Agrana ...

