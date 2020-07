Als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart legte BioNTech am Dienstag weitere 5,2% auf 72 Euro zu. Bereits am Montag war die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens auf das höchste Niveau seit März gestiegen. Schwung verleiht eine Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

