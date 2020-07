Der Kurs der Commerzbank konnte sich in den letzten Handelstagen gut nach oben entwickeln und steht vor dem wichtigen Widerstand bei 4,75 Euro. Der Bankensektor in Deutschland hat durch die Pandemie schwere Einbußen erlitten und besitzt im Umkehrschluss auch beträchtliches Aufholpotenzial, wenn die Gesellschaft das Virus in den Griff bekommt. Den Auftakt der US-Quartalsberichtssaison hat gestern JP Morgan gemacht. Dabei hat die Corona-Pandemie der US-Bank einen Gewinneinbruch beschert. Der Überschuss ...

