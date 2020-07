Carl Zeiss Meditec AG erwartet Umsatz von ungefähr 1,3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019/20DGAP-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose Carl Zeiss Meditec AG erwartet Umsatz von ungefähr 1,3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019/2015.07.2020 / 09:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Carl Zeiss Meditec AG erwartet Umsatz von ungefähr 1,3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019/20Jena, 15. Juli 2020Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Covid-19-Pandemie sowie der damit verbundenen Auswirkungen auf die relevanten Märkte erwartet die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) eine weitere Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung im restlichen Verlauf des Geschäftsjahres 2019/20 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Unter der Annahme, dass sich die Märkte erholen und dass insbesondere keine signifikanten zusätzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie die Entwicklung belasten, erwartet die Unternehmensleitung einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2019/20 von ungefähr 1,3 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,459 Mrd. EUR).In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 lag der Umsatz der Carl Zeiss Meditec AG bei 967,9 Mio. EUR (Vorjahr 1.027,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang von 5,8% im Vergleich zum Vorjahr. Bereinigt um Währungseffekte[1][1] belief sich der Rückgang auf 6,9%.Der Gewinn vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) lag nach neun Monaten 2019/20 bei 111,9 Mio. EUR (Vorjahr 184,2 Mio. EUR). Der Gewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf 0,77 EUR (Vorjahr 1,22 EUR).Die Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 wird am 5. August 2020 veröffentlicht.1. footnote_1Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Director Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com[1] Das währungsbereinigte Umsatzwachstum wird ermittelt, indem der Umsatz der aktuellen Periode mit Wechselkursen der Vorjahresperiode umgerechnet wird.15.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 220-0 Fax: +49 (0)3641 220-112 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir ISIN: DE0005313704 WKN: 531370 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1093951Ende der Mitteilung DGAP News-Service1093951 15.07.2020 CET/CEST