Die AMB Spa mit Hauptsitz in San Daniele del Friuli, Italien, gibt die Übernahme der deutschen PTS (Prime Tray System) Verpackungen aus Gauting bekannt. PTS entwickelt für seine Kunden mit Produkten verschiedener renommierter Hersteller innovative industrielle Verpackungslösungen für den deutschen und internationalen Markt. Unter anderem war PTS seit rund 20 Jahren mit dem Vertrieb des AMB-Sortiments betraut. Mit der Übernahme des deutschen Verpackungsprofis stärkt das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Norditalien seine Marktposition besonders in Deutschland und der gesamten DACH-Region. ...

