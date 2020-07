"Die Entscheidung, die BrauBeviale in diesem Jahr stattfinden zu lassen, liegt nicht bei uns, der NürnbergMesse, sondern wurde in enger Abstimmung mit unseren Ausstellern, Besuchern und Partnern getroffen", erklärt Andrea Kalrait, Executive Director BrauBeviale bei der NürnbergMesse. "Wir haben in unseren Gesprächen immer wieder signalisiert bekommen, dass unsere Kunden sich auch in diesem Jahr ihren Stammtisch der Branche wünschen - zumal es wohl die einzige Möglichkeit eines Treffens in diesem Jahr sein wird, und zwar nicht nur auf nationaler oder europäischer, sondern auch auf internationaler Ebene. Und ich freue mich sehr darauf, möglichst viele Messegäste persönlich bei uns in Nürnberg begrüßen zu können!"

Leitthema des aktuellen Brau Beviale-Triples ist die Zukunftsfähigkeit der Getränkebranche. Speziell in diesem besonderen Jahr, das unter anderem auch viele Unternehmen der Getränkeindustrie vor ungeahnte und schwierige Herausforderungen stellt, spielt die Zukunftsfähigkeit mehr denn je eine zentrale Rolle. Die Brau Beviale Special Edition steht somit ganz im Zeichen der Solidarität. Als Partner der gesamten Getränkebranche versteht sie es als ihre Aufgabe, mit der diesjährigen Veranstaltung ein Signal zu setzen und eine attraktive, erfolgreiche - aber gleichzeitig auch sichere - Plattform bereitzustellen, die es den Branchenteilnehmern ermöglicht, sich auszutauschen, zu vernetzen und sich gemeinsam zu rüsten, um gestärkt aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...