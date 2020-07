Gemischte Gefühle liefern die Märkte auch zur Wochenmitte. Während sich Europa zu einem positiven Start aufzuraffen scheint, lag der Großteil der asiatischen Börsen heute zurück. Dass die Wall Street gestern mit netten Zuwächsen glänzen konnte, obwohl die Covid-Pandemie breite Schneisen in die angelaufenen Lockerungsmaßnahmen schlägt, die Ansteckungsrate weiterhin viel zu hoch liegt, mag verstehen, wer mag - für mich bleibt das ein saurer Apfel, in den reinzubeißen ich mich scheue. EUR/USD beginnt sich über 1,1400 zu etablieren, da liegen die Höchststände aus dem "Corona-März" schon in Sichtweite. Ob die Vorfreude auf einen positiven EU-Abschluss zum Wochenende zu einem dauerhaft stärkeren Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...