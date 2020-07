OKW Gehäusesysteme erweitert sein Gehäuseprogramm um das neue Easytec. Die Besonderheit der Gehäusereihe besteht darin, dass an den kurzen Stirnflächen des Unterteils fest integrierte Laschen sind. Dadurch erfolgt eine schnelle und einfache Montage der Geräte an der Wand. Dies ist je nach gewünschter Ausrichtung sowohl horizontal, als auch vertikal möglich. Die Flanschgehäuse lassen sich aber auch an Rohren oder Rundprofilen befestigen. Für letzteren Anwendungsbereich können diese mit Kabelbindern angebracht werden. Dank der gerundeten Vertiefung auf der Unterseite wird dies optisch unterstützt ...

