Es sind gute Nachrichten, die die Chromos GmbH Ende Juni bekanntgegeben hat. Die Partnerfirmen des Handels- und Dienstleistungsunternehmens mit Sitz in Augsburg öffnen ihre Demo-Center wieder für Besuche von Kunden und Interessenten, nachdem diese rund dreieinhalb Monate aufgrund von Covid-19 geschlossen bleiben mussten. "Mit Durst und Omet in Norditalien sowie Codimag und Smag im Großraum Paris betreuen wir Firmen, deren Gebiete von den Folgen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen waren", meint Klaus Sedlmayr, Geschäftsführer der Chromos GmbH. "In dieser Zeit haben viele Firmen Online-Präsentationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...