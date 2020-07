Wo wird es mit dem chinesischen Elektroauto- und Batteriespezialisten BYD hingehen? Das ist eine Frage, die viele Investoren umtreibt. Denn in den letzten Monaten hatte BYD zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich hinter dem Marktführer Tesla und seinem chinesischen Herausforderer Nio zurückstehen müssen. Was aber längst nicht heißt, dass hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...