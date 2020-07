Laut dem EIA Petroleum Status Report sind die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche bis zum 10. Juli 2020 um 7,493 Millionen Barrel zurückgegangen, nachdem sie in der Vorwoche um 5,654 Millionen gestiegen waren. Die Analysten hatten mit einem Lagerabbau um 2,098 Millionen gerechnet. Die Cushing-Rohöllagerbestände stiegen um 0,949 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 2,206 Millionen gestiegen waren. Die Benzinvorräte gingen um etwa 3,147 Millionen Barrel zurück, nachdem sie in der ...

