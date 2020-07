Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -0,2% auf 24,8, davor 3 Tage im Plus (2,69% Zuwachs von 24,2 auf 24,85), Petro Welt Technologies +1,18% auf 2,57, davor 3 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 2,5 auf 2,57). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Telekom Austria 6,44 (MA100: 6,33, xU, davor 36 Tage unter dem MA100), OMV 30,36 (MA100: 29,78, xU, davor 35 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Verbund 43,48 (MA200: 43,11, xU, davor 142 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank(schlechtester mit 1,67%), Eyemaxx Real Estate (bester mit 0,55%), Hutter & Schrantz (bester mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...