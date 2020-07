The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2020



ISIN Name



CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS

CA70538Q1063 PEEKS SOCIAL LTD

FR0011592104 BLUE SOLUTIONS

US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST

US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01

