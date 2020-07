Der Nahrungsmittelgigant PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, NYSE: PEP) gibt eine vierteljährliche Dividende von 1,0225 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2020 (Record day: 4. September 2020). Anfang Mai hob der Konzern die Dividende um 7 Prozent an. PepsiCo zahlt seit 1965 Dividenden und hat die Ausschüttung seit nunmehr 48 Jahren ununterbrochen jedes Jahr erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet ...

