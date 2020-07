Die FMA hat bekanntlich der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG die Fortführung des Geschäftsbetriebes untersagt und einen Regierungskommissär bestellt. Es besteht der Verdacht auf Bilanzfälschung und Untreue. Betroffen sind auch einige Unternehmen. Von Seiten der Börsenotierten haben sich bereits Frequentis, die Burgenland Holding sowie auch die Österreich-Tochter der CTS Eventim als Betroffene geoutet. Die Barracuda Holding GmbH aus der CTS Eventim Gruppe hält bei der Commerzialbank Mattersburg zum heutigen Datum Einlagen in Höhe von rund 34 Mio. Euro, Frequentis in Höhe von 31 Mio. Euro und die Energie Burgenland AG, an der die Burgenland Holding AG 49 % hält, hat eine offene Position aufgrund von Taggeldern in Höhe eines ...

