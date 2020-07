Ort des Tages: Takeda (Shire) in Wien. Mit der Industriestraße verbindet man Pharma-Brands wie Immuno, Baxter, Baxalta oder Shire. Das ist nun alles Teil der börsenotierten Takeda, die in Österreich rund 4500 Mitarbeiter hat. Neben der Donaustadt werden auch im nahen Orth/Donau Arbeitsplätze geschaffen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Mit der Veröffentlichung unseres Magazines #34 haben wir parallel die Zone "Coole Jobs bei Börsenotierten" unter https://boerse-social.com/karriere gestartet - hier nun wie bekannt die wöchentliche Auswahl unserer "favourite jobs" bei Börsenotierten in Österreich. AT&SData Scientist (m/f/d)Leoben>> Job auf karriere.at ansehen ...

