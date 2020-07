Zürich (awp) - Orell Füssli hat Martina Barth zur neuen Leiterin des Buchverlags ernannt. Barth wird ihre Position am 1. November 2020 antreten. Barth ist Geschäftsführerin bei der Swiss Regiomedia, wie Orell Füssli am Donnerstagabend mitteilte. Sie führt in dieser Funktion einen Zeitungsverbunde mit 25 Wochenzeitungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...