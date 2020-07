Nach vier Gewinntagen in Folge musste der heimische Markt gestern ebenfalls leicht nachgeben, der ATX endete mit einem Rückgang von 0,4%. Am österreichischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Frequentis erholte sich um 3,2%, nachdem die Titel des Technologiekonzerns zur Wochenmitte um mehr als elf Prozent eingebrochen waren. Verantwortlich für den Kursrutsch war die Meldung, dass die Wiener Firma Einlagen in Höhe von 31 Millionen Euro bei der von einem Bilanzskandal erschütterten Mattersburger Commerzialbank hält. Die Banken zeigten gestern nur wenig Veränderung, die Bawag konnte sich leicht um 0,2% verbessern, die Erste Group erlitt ein leichtes Minus von 0,3% und die Raiffeisen musste 0,7% abgeben. Gewinner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...