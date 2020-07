Der Halbleiterkonzern Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, NASDAQ: TXN) wird eine Quartalsdividende von 90 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 17. August 2020 (Record date ist der 31. Juli 2020). Im Oktober 2019 erhöhte Texas Instruments seine Quartalsdividende um 16,9 Prozent. Das Unternehmen aus Dallas zahlt auf das Jahr gerechnet 3,60 ...

