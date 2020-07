PREOS Real Estate AG: PREOS verkauft Immobilienportfolio planmäßig an GORE für 200 Mio. EuroDGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien PREOS Real Estate AG: PREOS verkauft Immobilienportfolio planmäßig an GORE für 200 Mio. Euro17.07.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PREOS verkauft Immobilienportfolio planmäßig an GORE für 200 Mio. Euro- Portfolio mit 12 Objekten mit Marktwerten von 4,1 bis 19,2 Mio. Euro an GORE übertragen- PREOS erhält im Gegenzug neue GORE-Aktien; PREOS-Anteil an GORE bei 59,9 Prozent- Weiterer Fokus von PREOS ausschließlich auf Premium-Büroimmobilien im Wert von über 50 Mio. EuroLeipzig, 17. Juli 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat wie angekündigt (vgl. Ad hoc vom 05.06.2020) ein Immobilienportfolio in die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") eingebracht. Übertragen wurden nun 12 Objekte mit Marktwerten zwischen 4,1 bis 19,2 Mio. Euro. Dies trägt der Fokussierung von PREOS auf Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen von Metropolen wie Frankfurt am Main und München mit einem Marktwert von jeweils über 50 Mio. Euro Rechnung.Im Rahmen der Transaktion wurden 89,9 Prozent der Anteile der PREOS-Tochter PREOS Immobilien GmbH ("PREOS Immo"), in der das Portfolio mit kleinteiligen PREOS-Objekten gebündelt ist, mit einem Wertansatz von 200 Mio. Euro an GORE übertragen. Im Gegenzug hat PREOS neue GORE-Aktien im Austauschverhältnis 1.000: 1 erhalten. Das heißt, für je einen Geschäftsanteil an der PREOS Immo erfolgte die Übertragung von 1.000 neuen GORE-Aktien an PREOS. Infolge der Transaktion hält PREOS nunmehr 59,9 Prozent an GORE.Die publity AG als Großaktionärin von PREOS - und durch die Transaktion auch mittelbare Großaktionärin von GORE - wird weiterhin als Asset Managerin für PREOS und für GORE fungieren. GORE ist bereits Bestandshalter von Gewerbeimmobilien in Deutschland im Marktwert von jeweils bis zu 15 Mio. Euro und erweitert nun ihren Fokus auf Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen im mittleren Preissegment von bis zu 40 Mio. Euro.Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG, kommentiert: "Dies ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf erstklassige, großvolumige Büroimmobilien in deutschen TOP-Städten. Wir sehen in unserem Zielmarkt nach wie vor sehr gute Opportunitäten, die wir mit Unterstützung unserer Großaktionärin und Asset Managerin publity auch nutzen werden."Über die PREOS Real Estate AGDie PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de17.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1096029Ende der Mitteilung DGAP News-Service1096029 17.07.2020