Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat am Freitag den Aktien von Volkswagen und BMW ordentlich Rückenwind beschert. Daimler schnitt im zweiten Quartal in der Corona-Krise trotz eines operativen Milliardenverlustes nicht so schlecht ab wie befürchtet. Goldman-Sachs-Experte George Galliers konstatierte vor allem eine starke Entwicklung im Juni und machte Hoffnung auf optimistischere ...

