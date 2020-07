ST Microelectronics übernimmt den Ultrabreitband-Spezialisten Be Spoon sowie Riot Micro. Dadurch will der Halbleiterhersteller die Fähigkeiten seiner Mikrocontroller STM32 erweitern und das Angebot an Konnektivitätslösungen im niederfrequenten Bereich und bei Ultrabreitbandtechnologien ausbauen. Be Spoon mit Sitz in Le Bourget du Lac, Frankreich, ist ein 2010 gegründetes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich auf Ultrabreitbandkommunikationstechnologie (UWB) spezialisiert hat. Ihre Technologie ermöglicht eine Echtzeit-Ortung in Innenräumen mit zentimetergenauer Genauigkeit in Umgebungen unter ...

