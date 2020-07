17.07.2020 -Die PREOS Real Estate AG (ISIN:DE000A2LQ850), Tochter der publity AG (ISIN: DE0006972508) brachte ein Portfolio mit 12 Büroimmobilien mit Marktwerten von bis zu 19,2 Mio. Euro durch Verkauf in die GORE German Office Real Estate AG ("GORE") ein, Kaufpreiszahlung in Form von Anteilen an der GORE. Die Transaktion erfolgte durch die Einbringung von 89,9 Prozent der PREOS-Tochter PREOS Immobilien GmbH ("PREOS IMMO"), in der diese Immobilien gebündelt sind, in GORE mit einem Wertansatz von 200 Mio. Euro. Im Gegenzug hat PREOS neue GORE-Aktien im Austauschverhältnis 1.000: 1 erhalten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...