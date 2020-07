Der schwedische Hersteller nimmt vermehrt seine Lieferketten unter die Lupe. Mittels einer Blockchain-Lösung von Circulor soll unter anderem die unbedenkliche Herkunft von Kobalt und Glimmer sichergestellt werden. In den letzten Jahren hat Volvo Cars mit Circulor bereits an der Implementierung der Blockchain-Technologie gearbeitet, um die Rückverfolgbarkeit von Kobalt zu verbessern. Nun investiert der OEM über seinen Volvo Cars Tech Fund in das britische Tech-Unternehmen und damit in Traceability-as-a-Service. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...