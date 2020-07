Es ist wieder einmal Freitag und letztmals vor der Sommerpause hat sich unser aktienlust.tv-Dreigestirn Nicole, Mick und Jürgen zu einer 3er-Zoom-Konferenz zusammengefunden. Dabei steht der Start in die neue Berichtssaison natürlich im Mittelpunkt der Berichterstattung. So haben inzwischen alle großen US-Banken ihre Zahlen zum "Corona-Quartal" präsentiert und konnten damit deutlich besser abschneiden als erwartet. Vor allem das immens starke Wertpapiergeschäft spülte den US-Banken Milliarden in ...

