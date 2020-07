Deutsche Post - Aktie klettert auf Zwei-Jahres-Hoch

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des Brief- und Paketzustellers Deutsche Post präsentieren sich am Ende dieser Woche so stark, wie schon seit zwei Jahren nicht mehr. Derzeit kämpft der Wert um ein Weiterkommen an der Hürde von rund 35,00 Euro und scheint damit zu punkten.

Aber ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, entscheidend bei dem tendenziell defensiven Wert sind Wochen- bzw. Monatsschlusskurse, die noch nicht vollends vorliegen. Aber die Richtung nach Vorlage von Quartalszahlen aus der abgelaufenen Woche ist eindeutig und aufwärts gerichtet. Aktuell versuchen bullische Marktteilnehmer die Aktie über die Hochs aus 2019 bei glatt 35,00 Euro zu drücken und damit ein Folgekaufsignal zu etablieren. Ob dies jedoch im ersten Anlauf gelingt, muss bei den zurückliegenden Kursgewinnen bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist ein zwischengeschalteter Pullback und anschließend zweiter Ausbruchsversuch bei der Deutsche Post-Aktie.

Käufer unermüdlich im Einsatz

Trotz der aktuellen Kursstärke könnte zum Ende dieser Woche noch ein Wochenschlusskurs unterhalb von 35,00 Euro zustande kommen. Dies würde für einen möglichen Abschlag in Richtung 34,00 und womöglich noch auf den Support bei 33,39 Euro sprechen. Genau diese Niveaus könnten anschließend aber als Sprungbrett für eine zweite Kaufwelle in Richtung der übergeordneten Zielmarke von 38,00 Euro dienen. Spätestens ab der Horizontalunterstützung bei 31,15 Euro sollten bei einer Korrekturausdehnung wieder Käufer zurückkehren, um nicht die Bemühungen der letzten Monate zunichtezumachen. Ein direkter Durchmarsch über 35,00 Euro kann aber ebenso nicht ausgeschlossen werden, würde sogar die Entschlossenheit der Käufer untermauern und direkte Kursgewinne an 38,00 Euro ermöglichen. Mit erhöhter Volatilität ist im aktuellen Kursbereich auf jeden Fall zu rechnen.

Widerstände: 35,52; 35,66; 36,08; 36,59; 37,23; 38,00 Euro

Unterstützungen: 34,62; 34,01; 33,60; 33,39; 33,11; 32,16 Euro

Deutsche Post in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 - 17.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005552004

Deutsche Post in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2015 - 17.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005552004

