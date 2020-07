Ort des Tages: UBM / Buwog barany 7. Die Buwog war von 2014 bis 2018 an der Wiener Börse notiert (eine der besten Aktien ihrer Ära) und wurde dann von der deutschen Vonovia übernommen, die zuvor auch den Wiener Dachausbau-Spezialisten conwert gekauft hatte. Buwog ist nun via Vonovia an der Deutschen Börse, die Marke bleibt in Österreich freilich omnipräsent. In Donaustadt ist man zB. mit dem See See Tower oder dem - von der UBM gekauften - Projekt barany7 (126 Wohnungen, zum Teil in Holzbauweise) tätig. In der Seestadt gibt es einen Buwog Showroom. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link UBM ( Akt. Indikation: 29,00 /29,30, 0,52%)Vonovia SE ( Akt. Indikation: 53,62 /53,66, ...

