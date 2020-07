Die Capital Lounge GmbH, eine hunderprozentige Tochtergesellschaft der in Wien gelisteten Signature AG, hat sich an der GerdBox Securities SE beteiligt. Die GerdBox Securities SE ist ein Start-Up aus dem Bereich der mobilen Sicherheitstechnik, das mobile Tresore entwickelt. Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Die Beteiligung an der GerdBox Securities SE ist ein wichtiger Schritt in Richtung Investmenthaus, das Unternehmen mit Know-how, Netzwerk und Eigenkapital versorgt. Darüber hinaus verkörpern aussichtsreiche Wachstumsunternehmen wie die GerdBox Securities SE auch ansprechende Chancen um den inneren Wert unserer Unternehmensgruppe zum Wohl der Aktionäre zu steigern." Das erste Produkt der Gesellschaft - die GuardBox - vereint vier Geräte in einem und ...

