95.624 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,34 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking österreich (grösste Position im Depot), liegt so: -0.46% vs. last gabb, -20.23% ytd, +30.10% seit Start 2013. HVB Stay Low Optionsschein bezogen auf den DAX® (Performance) Index (DE000HZ4ZYL7)EIn Stay Low Schein der Unicredit auf den DAX , Laufzeit bis 17.9. 2020. Man erhält 10 Euro , wenn der DAX bis dahin die 14.000 nicht übertrifft. Ich werde mit Limit 6 Euro in den Markt gehen, das wäre dann quasi die Verlängerung des Stay Low Scheins DAX 13.000, der wohl in Kürze ausgeknockt wird. Ich setze die Scheine als Hedge ein, weil ich insgesamt stark ...

