17.07.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In unserem neuen Company Report bestätigen wir unsere Kaufempfehlung für die Warimpex-Aktie, reduzieren das Kursziel jedoch auf EUR 1,75/Aktie (vor Corona: EUR 2,10). Ausblick. Am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind die Hotel-Einnnahmen, die sich in den kommenden zwei Jahren eher langsam erholen werden. Da sich der Transaktionsmarkt auf Sparflamme weiterentwickeln wird, rechnen wir auch mit dem Wegfall von Verkaufsgewinnen aus Immobilientransaktionen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...