Ein Wiederhören mit Finanzrocker Daniel Korth! Ein ganz besonderes Highlight für mich. Denn während ich seit 1998 Fernsehen mache, hat es bis 2017 gedauert, bis ich mein erstes Podcast-Interview hatte - mit Daniel, der obendrein zu den großartigen Menschen gehört, die ich in der "Finanzblogger-Szene" kennenlernen durfte. Geradlinig, authentisch und gesegnet mit dem Talent, seinen Hörern viele Einblicke zu präsentieren, ohne dass man sich als Gast ausgefragt fühlt. Kein Wunder also, dass wir auch jetzt wieder viel Spaß am Mikro hatten. Trotz ernster Themen, denn natürlich geht's im neuen Finanzrocker-Podcast um Corona. Wie ich den Crash erlebt habe, welche Lehren Investoren aus der Krise ziehen können und ...

