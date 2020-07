EU-Sondergipfel erneut unterbrochen - um 14 Uhr soll es weitergehenPhilips überrifft im zweiten Quartal Erwartungen - Prognose bestätigtRyanair steigt in Poker um Lufthansa-Slots in Frankfurt und München ein (Focus) Mehrwertsteuersenkung reizt offenbar zum Autokauf (Funke) Wirecard-Manager Jan Marsalek offenbar nach Weißrussland geflüchtet (Spiegel) Corona-Impfstoff - Biontech schließt erste Liefervereinbarung Commerzbank-Arbeitnehmervertreter präsentieren Sparplan inklusive Kündigungen (Focus) Encavis Asset Management erwirbt weiteren Windpark in Frankreich für den Spezialfonds 'Encavis Infrastructure Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt ACPS-Zentrale für große deutsche Stiftung Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft der Hannover Rück ...

