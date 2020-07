Der US-amerikanische Standort soll in Zukunft innerhalb des weltweiten Innovationsnetzwerks von Evonik eine Schlüsselrolle in der Entwicklung neuer Ready-to-use-Materialien für Powder-Bed-Fusion spielen, die in der sogenannten Structured-Polymers-Technologie hergestellt werden. Das neue Center umfasst ein anwendungstechnisches Labor mit 3D-Druckern und einem Verarbeitungsbereich, ein Forschungs- und Entwicklungslabor, Produktionsräume sowie dazugehörige Bürobereiche und Besprechungszimmer. Der Gebäudekomplex verfügt unter anderem über moderne Luftabsauganlagen.

Bau ist "wichtiges Zeichen in der Region"

"Das neue Technologiecenter setzt die Erfolgsgeschichte von Structured Polymers unter dem Dach von Evonik fort. Wir haben nun notwendige Rahmenbedingungen geschaffen, diese fortschrittliche Technologie zur Herstellung von 3D-druckfähigen Kunststoffpulvern am Markt zu etablieren", sagt Thomas Große-Puppendahl, Leiter des Innovationswachstumsfeldes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...