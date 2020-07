Die amerikanische Technologiebörse Nasdaq hat in den letzten Monaten faktisch alle anderen Märkte im Regen stehen lassen und ist ihnen vorausgeeilt. In der neuen Folge unseres Podcast "Papa, erklär mal Börse" sprechen wir deshalb darüber, was die Techwerte so angetrieben hat und ob das jetzt nur ein Strohfeuer war oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...