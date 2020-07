Leicht schwächer tendierte der heimische Markt, der ATX musste den Handel mit einem Abschlag von 0,4% beenden, was auf Wochensicht ein Plus von 1,6% bedeutete, der heimische Leitindex konnte aber die zwischenzeitlich klaren Verluste gegen Ende des Handels nahezu egalisieren. Erfreuliche Nachrichten in Hinblick auf das Coronavirus und dessen Behandlung kamen von Marinomed, das Biotech-Unternehmen wird in einer klinischen Studie in Österreich ihren Wirkstoff Carragelose im Einsatz gegen das neue Coronavirus testen, bei einer erfolgreichen klinischen Prüfung könnte 2021 ein Inhalationsprodukt zur Verfügung stehen, die Aktie konnte sich um 7,7% verbessern. Bei den Banken wurde die Erste Group durch einen Kommentar der Deutschen Bank belastet, in der die Empfehlung ...

