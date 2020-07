Letze Woche stellte emissionsseitig die schwächste Woche seit März am europäischen Credit Markt dar. So blieb das wöchentliche Emissionsvolumen mit knapp EUR 9 Mrd. sogar im einstelligen Bereich. Jedoch wurde am Freitag noch eine "unerwartete" Emission an den Markt gebracht, zumindest wurde diese zuvor nicht groß angekündigt. Die italienische Terna (Baa2/BBB+/BBB+) platzierte einen grünen Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. mit 12 Jahren Laufzeit bei MS+90 BP (Orderbuch bei EUR 2,2 Mrd.). Dennoch dürfte sich der Primärmarkt noch nicht in die Sommerpause verabschieden, da zumindest einige kleinere Emissionen noch anstehen. Spreadseitig ging es in der Vorwoche sowohl für das Investmentgrade Segment (-9 BP) als auch für das High Yield Segment (-15 BP) enger. Ein ...

