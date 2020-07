PREOS Real Estate AG hat wie unlängst angekündigt ein Immobilienportfolio in die GORE German Office Real Estate AG eingebracht. Übertragen wurden 12 Objekte mit Marktwerten zwischen 4,1 bis 19,2 Mio. EUR. Dies trägt der Fokussierung von PREOS auf Premium-Büroimmobilien in Top-Lagen von Metropolen wie Frankfurt am Main und München mit einem Marktwert von jeweils über 50 Mio. EUR Rechnung. Im Rahmen ...

