Der österreichisch-französische Impfstoff-Entwickler Valneva nimmt am COVID-19-Impfstoffreaktionsprogramm der britischen Regierung teil. Valneva hat eigenen Angaben zufolge eine Vereinbarung mit der britischen Regierung getroffen, bis zu 100 Mio. Dosen seines SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten bereitzustellen, die in seinen Werken in Livingston, Schottland, hergestellt werden sollen. Die britische Regierung wird voraussichtlich einen Beitrag zu den Kosten für klinische Studien in Großbritannien leisten und verhandelt über die Finanzierung des Ausbaus der schottischen Einrichtung von Valneva. Im Rahmen seiner breiteren COVID-19-Reaktion plant Valneva, weiter in seine Produktionsstätte in Livingston, Schottland, sowie in Solna, Schweden, zu investieren. Thomas ...

