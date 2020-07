Phoenix Contact E-Mobility erweitert seine Produktionskapazitäten mit einem neuen Werk in Polen. Im Wissenschafts- und Technologiepark Rzeszów-Dworzysko baut der Full-Service-Entwickler für Industrieimmobilien Panattoni eine 15.000-m²-Anlage. Das neue Werk soll zum Jahreswechsel 2020/2021 fertiggestellt sein. Am neuen Produktionsstandort in Rzeszów will der Hersteller von Ladetechnologie unter anderem verschiedene AC- und DC-Ladekabel fertigen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...