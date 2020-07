B. Braun, einer der weltweit führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharmaprodukten, fertigt allein im Werk Berlin pro Jahr mehr als 500 Millionen sterile Injektionslösungen in 5-ml-, 10-ml- und 20-ml-PE-Ampullen (Mini-Plasco). Zur automatischen Dichtigkeits-, Füllstands- und Identcodekontrolle dieser Ampullen hat die Intrex Deutschland GmbH ein Prüfsystem für B. Braun entwickelt und ist dabei technisch neue Wege gegangen. Sowohl in Berlin als auch im Werk Penang/Malaysia wurden im Jahr 2019 mehrere Anlagen vom Typ AID erfolgreich in neue Produktionslinien integriert.Auf einer BFS-Anlage ...

