Gleich viermal ist die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group beim Red Dot Award Brands & Communication Design erfolgreich: Das Projekt "Grace of Waste" wird von den Juroren doppelt ausgezeichnet und gewinnt neben einem Red Dot in der Kategorie Sustainable Design auch den "Best of the Best" in der Kategorie Direct Marketing. Ebenfalls erfolgreich: die neuen Eistees "Cold.t" von Eilles sowie das Packaging für die Chips von El Origen. Mit dem Furoshiki aus der "Grace of Waste"-Reihe bringt die Peter Schmidt Group die japanische Tradition, Geschenke in einem wiederverwendbaren Tuch zu verpacken, ...

