AT&S plant, über einen Zeitraum von vier Jahren, bis zu 120 Millionen Euro in ein Technologie-Upgrade zu investieren, etwa 20 Millionen davon in R&D und etwa 100 Millionen Euro in Maschinen und Prozesse. Bis zu 25 Prozent der Investitionen werden im Rahmen des EU-Programms "IPCEI on Microelectronics" gefördert. In einem ersten Schritt werden bis Februar 2021 etwa 44 Millionen Euro investiert. Bis 2023 sollen in Leoben 200 zusätzliche Jobs geschaffen werden, teilt das Unternehmen mit. "IC-Substrate sind seit Jahren das Kernelement unserer Unternehmensstrategie", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. "IC-Substrate sind Verbindungselemente zwischen Leiterplatte und Chip, sie "übersetzen" die Nano-Strukturen des Chips auf die Mikrometer-Strukturen ...

