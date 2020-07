20. Juli 2020, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt die Ergebnisse aus acht Kernbohrungen bekannt, die auf ihrem Vorzeigeprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua niedergebracht wurden. Die Bohrungen sind Teil eines Phase-1-Bohrprogramms, das im September 2019 begann. Das Phase-1-Bohrprogramm wurde vor Kurzem von 35.000 m auf 55.000 m erweitert und hat das Ziel, ein Großprojekt mit hoher Marge abzugrenzen, das einen ausgezeichneten Hebel auf die steigenden Silberpreise hat.Zu den wichtigen Abschnitten zählen:Erzgang Todos- 1,4 m mit durchschnittlich 1.907 g pro Tonne Silberäquivalent ("g/t AgEq1") in Bohrung C20-342 ab 147,0 m (700 g/t Ag, 0,74 g/t Gold ("Au"), 16,1 % Blei ("Pb ") und 14,0 % Zink ("Zn ") innerhalb eines Brekzienabschnitts von 5,3 m, der durchschnittlich 653 g/t AgEq1 enthielt (225 g/t Ag, 0,27 g/t Au, 5,1 % Pb, 5,5 % Zn).Erzgang Parcionera- 1,5 m mit durchschnittlich 1.119 g/t AgEq1 in Bohrung C20-338 ab 149,8 m (489 g/t Ag, 0,82 g/t Au, 2,9 % Pb und 11,1 % Zn) in einem 4,3 m mächtigen Gang mit durchschnittlich 651 g/t AgEq1 (365 g/t Ag, 0,55 g/t Au, 2,1 % Pb, 4,0 % Zn).North-East Extension (Erweiterung)- 120,4 m mit durchschnittlich 114 g/t AgEq1 in Bohrung C20-333 ab 206,8 m (30 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,4 % Pb und 1,5 % Zn).- 134,6 m mit durchschnittlich 92 g/t AgEq1 in Bohrung C20-336 ab 194,6 m (23 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 0,5 % Pb und 1,1 % Zn).South Corridor- 44,8 m mit durchschnittlich 139 g/t AgEq1 in Bohrung C20-337 ab 173,9 m (35 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 0,7 % Pb und 1,7 % Zn).- 0,8 m mit durchschnittlich 3.214 g/t AgEq1 in Bohrung C20-337 ab 291,3 m (1.992 g/t Ag, 0,79 g/t Au, 16,1 % Pb und 14,2 % Zn).Taj Singh, President und CEO, erklärt: "Wir treffen entlang der North-East Extension in Cordero weiterhin auf mächtige Zonen einer Vererzung mit großen Tonnagen. Darüber hinaus entwickelt sich unser Verständnis der auf der Liegenschaft zuvor übersehenen hochgradigen Erzgangtrends weiter. Vier der acht Bohrungen in dieser Pressemitteilung trafen auf hochgradige Feeder-Strukturen (vererzte Klüfte), darunter 1.907 g/t AgEq1 über 1,4 m in unserer ersten Bohrung, die auf den Erzgangtrend Todos Santos abzielte, und 1.119 g/t AgEq1 über 1,5 m im Erzgangtrend Parcionera. Diese beiden Erzgangtrends haben derzeit eine kombinierte Streichlänge von über 1,5 Kilometern, basierend auf historischen untertägigen Abbaubereichen. Wir freuen uns darauf, mit einem zweiten sich jetzt in Betrieb befindlichen Bohrgerät sowohl die Streichlänge als auch die Tiefenkontinuität dieser und anderer umfangreicher Feeder-Strukturen neben unseren in Brekzien beherbergten Zielen mit großer Tonnage zu überprüfen."BOHRERGEBNISSE:Erzgang Todos Santos: Die Bohrung C20-342 wurde unter die Abbaubereiche einer historischen Mine auf der Nordost-Erweiterung des Erzganges Todos Santos niedergebracht und durchteufte einen hochgradigen Sulfidgang etwa 140 m unter der Oberfläche. Die Bohrung lieferte 1,4 m mit durchschnittlich 1.907 g/t AgEq1 (700 g/t Ag, 0,74 g/t Au 16,1 % Pb und 14,0 % Zn. Die Vererzung dieses Ganges besteht aus halbmassivem Pyrit (20 %), Bleiglanz (15 %) und Zinkblende (15 %). Der Erzgang Todos Santos ist laut Interpretation zurzeit 1,2 Kilometer lang, streicht nach Südwesten und fällt steil nach Nordwesten ein, basierend auf der Ausrichtung von sechs historischen Abbaubereichen und acht Durchörterungen historischer Bohrungen.Erzgang Parcionera: Die derzeitige Streichlänge von 350 m und die nachgewiesene Tiefenausdehnung von 255 m dieses Erzgangtrends werden durch zwei der größeren historische untertägige Abbaubereiche sowie durch Durchörterungen sechs historischer Bohrungen definiert. Die Bohrung C20-338, die unter dem NE-Trend der historischen Abbaubereiche niedergebracht wurde, traf auf 4,3 m hochgradiges Gangmaterial in 149,8 m mit durchschnittlich 651 g/t AgEq1 (365 g/t Ag, 0,55 g/t Au, 2,1 % Pb und 4,0 % Zn), einschließlich 1,5 m mit 1.119 g/t AgEq1 (489 g/t Ag, 0,82 g/t Au, 2,9 % Pb und 11,1 % Zn). Die Vererzung dieses Ganges besteht überwiegend aus grobkörnigem Pyrit (40 %) in 20-50 cm mächtigen Lagen mit Einlagerungen und 2-3 cm mächtigen Lagen oder schmalen Gängen aus rotbrauner Zinkblende (4-5 %) und grobkörnigem Bleiglanz (2-3 %).North-East Extension: Fünf der acht Bohrungen in dieser aktuellen Pressemitteilung wurden nordöstlich der Kernzone Pozo de Plata in Bereichen niedergebracht, wo es bei früheren Bohrungen erhebliche Lücken gab. Vier dieser Bohrungen durchteuften mehrere mächtige Zonen einer in einem Erzstock und/oder in einer Brekzie beherbergten Vererzung, einschließlich Bohrung C20-333, die 650 m nordöstlich von Pozo de Plata niedergebracht wurde und 120,4 m mit durchschnittlich 114 g/t AgEq1 (30 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,3 % Pb und 1,5 % Zn) aus einem Erzstock in kalkhaltigem Schluffstein und Tonstein lieferte. Die Bohrung C20-336, die 700 m nordöstlich von Pozo de Plata niedergebracht wurde, lieferte 134,6 m mit durchschnittlich 92 g/t AgEq1 (23 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 0,5 % Pb und 1,1 % Zn) aus einem in Dazit und einer Dazit-Brekzie beherbergten Erzstock.South Corridor: Die entlang des South Corridor niedergebrachte Bohrung C20-337 lieferte 44,8 m mit durchschnittlich 139 g/t AgEq1 (35 g/t Ag, 0,10 g/t Au, 0,7 % Pb und 1,7 % Zn) und 23,6 m mit durchschnittlich 186 g/t AgEq1 (82 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 0,8 % Pb und 1,7 % Zn). Diese Abschnitte stammen aus einem Erzstock, der in kalkhaltigem Schluffstein und Tonstein beherbergt ist. Der tiefere Abschnitt traf auch auf einen zuvor nicht identifizierten Feeder-Gang, 0,8 m mit durchschnittlich 3.214 g/t AgEq1 (1.992 g/t Ag, 0,79 g/t Au, 16,1 % Pb und 14,2 % Zn). Im South Corridor, der durch die Hauptstörung Cordero von der Kernzone Pozo de Plata getrennt ist, wurden im Vergleich zum North Corridor deutlich weniger Bohrungen niedergebracht und wird im weiteren Verlauf des Phase-1-Bohrprogramms ein Schwerpunkt sein.Die Lage aller Bohrungen ist in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten). Weitere wichtige Bohrdetails finden Sie in der folgenden Tabelle.Bohrungvon(m)bis(m)Länge (m)Ag(g/t)Au(g/t)Pb(%)Zn(%)AgEq1 (g/t)LageC20-333206,8327,2120,4300,110,41,5114NE ExtensionEinschl.251,0251,60,64490,245,43,7812Einschl.326,7327,20,52690,385,015,91.136C20-33414,039,025,0410,090,40,476SW Extensionund127,3138,010,7590,030,91,0135C20-33542,0147,5105,5160,050,30,655NE ExtensionC20-336194,6329,1134,6230,050,51,192NE Extension/ Erzgang ParcioneraEinschl.290,6295,04,41260,083,414,5857C20-33763,364,61,34050,422,64,8727South Corridorund173,9218,744,8350,100,71,7139und278,1301,723,6820,090,81,7186Einschl.291,3292,00,81.9920,7916,114,23.214C20-33832,062,330,4290,020,50,255NE Extension / Erzgang Parcioneraund149,8154,14,33650,552,14,0651Einschl.149,8151,31,54890,822,911,11.119C20-33948,454,25,82020,081,00,0245Erzgang ParcioneraC20-342143,8149,25,32250,275,15,5653Erzgang Todos SantosEinschl.147,0148,41,47000,7416,114,01.907*Einzelheiten zu den Annahmen und Berechnungen finden Sie im Abschnitt Technische Anmerkungen und Verweise unten. Vollständige Analyseergebnisse finden Sie unter dem Link im nächsten Abschnitt unten.UPDATE PHASE-1-BOHRPROGRAMM:Das Unternehmen hat kürzlich sein Phase-1-Bohrprogramm um 20.000 m auf 50.000 bis 55.000 m erweitert. Bis dato wurden im Rahmen dieses Programms 49 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.440 m niedergebracht. Die Analyseergebnisse aus fünf Bohrungen stehen noch aus. Das Unternehmen fügte in der ersten Juliwoche ein zweites Bohrgerät hinzu. Weitere Bohrgeräte werden hinzugefügt, wenn das Unternehmen zuversichtlich ist, dass die mit COVID-19 verbundenen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken effektiv beherrscht werden können.Die Bohrungen werden sich auf zwei Schlüsselbereiche konzentrieren: 1) Sie werden auf mächtige Zonen der in Brekzien beherbergten Vererzung im Osten und Nordosten der beiden vererzten Korridore zielen und 2) die Überprüfung der Mächtigkeit, des Gehalts und der Kontinuität ausgedehnter hochgradiger Gangsysteme, die während der frühen Geschichte des Projekts in und neben historischer handwerklich angelegter untertägiger Abbaubereiche identifiziert wurden.Unterstützende Karten und Abschnitte, Lage der Bohrungen und vollständige Analyseergebnisse finden Sie unter folgendem Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5391/20200720-plan-map.pdfEine Kopie dieser Pressemitteilung mit unterstützenden Karten und Abschnitten als Anhänge finden Sie unter folgendem Link: https://dsvmetals.com/site/assets/files/5391/20200720-pr-cordero.pdfÜber das Projekt CorderoCordero liegt am östlichen Rand des Gebirges Sierra Madre Occidental im nördlichen Teil des Central Mexican Silver Belt (zentralmexikanischer Silbergürtel), Mexikos führenden Porphyr- und Karbonat-Verdrängungslagerstättenbezirk. Die Vererzung in Cordero ähnelt in ihrer Art den bekannten nahe gelegenen Edelmetallminen und Projekten mit großen Tonnagen (z.B. Newmont Corporations Peñasquito-Mine und Orla Mining Ltd.'s Projekt Camino Rojo). Zusätzlich zur großvolumigen Vererzung gibt es auch mehrere hochgradige Silber-Zink-Blei-Gold-Sulfid-Gangtrends, die durch mehr als 40 historische kurze, vertikale Schächte und zugehörige untertägige Abbaubereiche belegt sind.Im Auftrag des Board of Directors,Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,President, Chief Executive Officer, und DirectorÜber DiscoveryDiscovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaubezirke in Mexiko konzentriert. Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die 35.000 Hektar große Liegenschaft erstreckt sich über einen großen Bezirk, der die bekannt gegebene Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für in Diatrema beherbergte Lagerstätten mit großen Tonnagen, porphyrische Lagerstätten und Karbonat-Verdrängungslagerstätten beherbergt.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Forbes Gemmell, CFAVP Corporate Development & Investor Relationsforbes.gemmell@dsvmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTECHNISCHE ANMERKUNGEN & Verweise:1Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Analysen sind nicht gedeckelt und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Strecken, nicht um die wahren Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Vererzung nicht vollständig ist. Die Sammelproben für diese Pressemitteilung wurden bei einem AgEq-Cut-off-Gehalt von 25 g/t ausgewählt, wobei in keinem Sammelabschnitt mehr als 5 m Material unterhalb des Cut-off-Gehalts enthalten sind. AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der vererzten Abschnitte des Unternehmens als Prozentsatz des AgEq-Werts der dominierende Metallbestandteil ist. AgEq-Berechnungen für berichtete Bohrergebnisse basieren auf 16,50 USD/Unze Ag, 1.350 USD/Unze Au, 0,85USD/Pfund Pb, 1,00 USD/Pfund Zn. Die Berechnungen gehen von einer 100%igen metallurgischen Ausbringung aus und sind ein Hinweis auf den In-situ-Bruttometallwert zu den angegebenen Metallpreisen. Siehe Anmerkung zwei unten für metallurgische Ausbringung, die in der 2018 auf Cordero durchgeführten PEA angenommen werden.2Der neueste technische Bericht für das Cordero-Projekt ist die 2018 Preliminary Economic Assessment (PEA, wirtschaftliche Erstbewertung), die von M3 Engineering und Technology Corp. erstellt wurde und die jüngste Ressourcenschätzung enthält, die von Independent Mining Consultants, Inc. durchgeführt wurde. Sie ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd. verfügbar. Die PEA geht von metallurgischen Ausbringungsraten von 89 % für Ag, 84 % für Pb, 72 % für Zn und 40 % für Au aus.Probenanalyse und QA/QC-Programm: Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Bohrabschnitte wurden nicht ermittelt. Die Proben sind nicht gedeckelt, sofern nicht anders angegeben. Alle Bohrkernanalysen stammen, sofern nicht anders angegeben, aus Bohrkernen mit HQ-Durchmesser. Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager am Projektstandort 40 km nördlich der Stadt Parral beprobt. Die Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge halbiert und an ALS Geochemistry-Mexico zur Vorbereitung in Chihuahua City (Mexiko) und anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), einem akkreditierten Mineralanalyselabor, gesandt. Alle Proben werden nach einem Verfahren aufbereitet, bei dem die gesamte Probe zerkleinert wird, 70 % kleiner als 2 mm. Eine Teilprobe von 250 g wird pulverisiert, 85 % kleiner als 75 Mikron. 50 Gramm dieser Teilprobewerden mittels Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) auf Gold analysiert. Bei Gehalten über dem Grenzwert erfolgt eine Analyse mittels Brandprobe und anschließender Gravimetrie. Die Proben werden auch mittels induktiv gekoppelten Plasmas ("ME-ICP61") auf 30 Elemente analysiert. Bei Gehalten über dem Grenzwert erfolgt eine erneute Analyse: (1) Zinkgehalte > 1 %; (2) Bleigehalte > 1 %; und (3) Silbergehalte > 100 g/t. Die Proben werden mittels ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) Analysepaket erneut untersucht. Bei Silbergehalten über 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer Standard-Brandprobe von 30 g mit anschließender Gravimetrie, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probenlieferungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Ausgewählte Proben werden aus dem grobkörnigen Ausschuss und dem Gesteinspulver der Originalprobe für eine Doppelanalyse ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.Qualifizierte Person: Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung ernannte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Act von 1933") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA25471U1003