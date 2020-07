Rainer Zepke habe in seinen zehn Jahren als Finanzvorstand und den vorherigen neun Jahren als Kaufmännischer Leiter viele wichtige Akzente gesetzt, heißt es in der Mitteilung. "Doch jetzt ist es an der Zeit für mich, nochmal einen neuen Weg einzuschlagen", so der 54-jährige Familienvater, dem es wichtig ist zu betonen, "dass ich das Unternehmen in einem freundschaftlichen Verhältnis zur Familie Wirthwein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...