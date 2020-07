Unverändert auf "Buy" belassen die Analysten der Münchner Baader Bank die Aktien des Chemiekonzerns BASF, erhöhen aber das Kursziel deutlich von 55 auf 63 Euro. Nach Ansicht von Baader-Analyst Markus Mayer helfen dem Chemiekonzern in der aktuellen Krise vor allem: ...ein defensiveres Portfolio und das Verbund-System, so der Experte in seiner aktuellsten Studie. BASF-Aktien legen heute 0,9 Prozent auf 52,51 Euro zu und erhöhen damit den Kurszuwachs innerhalb der letzten drei Monat..

