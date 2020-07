Eine wichtige Personalie meldet heute vorbörslich der Automobilzulieferer Schaeffler. Mit Wirkung zum 1. August 2020 wird Dr. Klaus Patzak zum neuen Finanzvorstand bei Schaeffler bestellt. Das hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Er folgt auf Dietmar Heinrich, der Schaeffler erwartungsgemäß zum 31. Juli verlässt und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen will. Dr. Klaus Patzak wird als CFO die Bereiche Finanzen und IT verantworten. ...

