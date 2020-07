Zürich (awp) - Die Intershop Holding kann mit ihrem Projekt "AuPark" in Wädenswil vorwärts machen. Da nach der öffentlichen Auflage ein Rekurs beim Baurekursgericht unterblieben ist, erhält der Gestaltungsplan Rechtkraft, wie die Immobilienfirma am Dienstag mitteilt. Intershop will noch im Laufe dieses Jahres das Baugesuch ...

