Aktien: DAX knackt zum Wochenstart die Marke von 13.000 Punkten

Anzeige / Werbung Am deutschen Aktienmarkt stand am Montag mal wieder Wirecard im Fokus. Die Papiere brachen um weitere 21,6 Prozent ein und waren damit DAX-Schlusslicht. Angesichts der Insolvenz des Unternehmens ist die Aktie nur noch für Spekulanten interessant. Dem Zahlungsabwickler droht nach neuen Gesprächen über die Regeln für die Zugehörigkeit zum deutschen Leitindex der DAX-Rauswurf schon im August. Die Autobauer-Werte büßten nach positiver Vorwochentendenz leicht ein. BMW und Daimler verloren 1 Prozent. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Auf der anderen Seite ging SAP als Tagesgewinner mit einem Plus von 2,5 Prozent durchs Ziel. Daten aus der Branche bestätigten einen unerwartet starken Zuwachstrend für das zweite Quartal. Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück gewann 1,3 Prozent. Der Nettogewinn im zweiten Quartal lag mit 600 Millionen Euro deutlich über dem Marktkonsens von 405 Millionen Euro. Analysten zufolge wäre die Aktie noch stärker gestiegen, wenn nicht gleich bekannt geworden wäre, dass das Unternehmen weiterhin auf das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro verzichtet. Im MDAX stieg Siemens Healthineers dank guter Zahlen von Philips um 2,8 Prozent. DAX mit Ausbruch Charttechnisch ist der DAX weiter in einem soliden Aufwärtstrend und hat den Widerstand bei rund 12.950 Punkten geknackt. Mit der Einigung in Brüssel gestern Abend kann sich der Aufschwung heute weiter fortsetzen. Auch das Rekordhoch knapp über 13.800 Punkten rückt wieder in Sichtweite. Der MACD (Momentum) dreht langsam wieder aufwärts und stützt die aktuelle Kursbewegung. Enthaltene Werte: DE0007164600,DE0008469008

