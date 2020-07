MPC Capital und Wilhelmsen bündeln Kräfte im technischen Management von ContainerschiffenDGAP-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Joint Venture MPC Capital und Wilhelmsen bündeln Kräfte im technischen Management von Containerschiffen21.07.2020 / 08:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARMPC Capital und Wilhelmsen bündeln Kräfte im technischen Management von ContainerschiffenHamburg, 21. Juli 2020 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital") (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) und der in Singapur ansässige unabhängige Schiffsmanager Wilhemsen Ship Management haben eine enge Zusammenarbeit in der technischen Bereederung von Containerschiffen vereinbart. Hierzu beteiligt sich Wilhelmsen Ship Management mit 50 % an der Ahrenkiel Steamship GmbH & Co KG ("Ahrenkiel Steamship"), dem technischen Containerschiffsmanager innerhalb der MPC Capital-Gruppe.Das Joint Venture firmiert zukünftig unter dem Namen "Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management" ("WASM"). Der Hauptsitz der Gesellschaft wird weiterhin in Hamburg sein und zusätzlich über Wilhelmsens globales Netzwerk unterstützt werden. WASM wird eine Flotte von aktuell 72 Containerschiffen mit einem Schwerpunkt auf Feeder-Containerschiffen mit einer Kapazität von 1.000 bis 3.000 Standardcontainern (TEU) betreuen. Ziel ist es, die Flotte weiter auszubauen und das Dienstleistungsgeschäft international auszudehnen.Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Kartellbehörden.Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com21.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1097771Ende der Mitteilung DGAP News-Service1097771 21.07.2020 CET/CEST