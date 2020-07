DAX - Durchbruch auf EU-Sondergipfel beflügelt von Christian Zoller - 21.07.2020, 09:00 Uhr Guten Morgen, der DAX prallte am Vortag zunächst von der runden Marke von 13.000 Punkten nach unten ab und erreichte im Tagestief 12.811 Punkte. In der Folge konnte sich der DAX wieder kräftig erholen und einen erneuten Angriff auf den Widerstand bei 13.000 Punkten starten. Es gelang den Bullen hier schließlich der Durchbruch nach oben. Per Handelsschluss notierte der DAX bei 13.046 Punkten mit einem Aufschlag ...

